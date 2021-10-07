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В МВД прокомментировали экспертизу видеозаписи с голосом Курсана Асанова

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- Бакыт Басарбек
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В МВД прокомментировали заявление адвоката экс-замглавы МВД Курсана Асанова о проведении независимой экспертизы видеозаписи с участием ее подзащитного.

"В производстве Следственной службы МВД Кыргызской Республики расследуется материал, зарегистрированный в АИС ЕРПП МВД Кыргызской Республики по признакам преступления предусмотренного ст.309 УК Кыргызской Республики.

По факту публикации в СМИ о проведенной "фоноскопической экспертизы" по видеозаписям с голосом Курсана Асанова, сообщаем, что в ходе проведения данной экспертизы сама экспертиза была проведена без дополнительных сравнительных материалов. Заключение данной экспертизы является "Заключением специалиста" и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не может быть признана в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

На сегодняшний день в рамках досудебного производства следственными органами решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, а именно "Лингвистической" и "фоноскопической" экспертиз, проведение которых будут поручены в соответствующие государственные экспертные службы с сравнительными материалами", - говорится в сообщении пресс-службы МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/407585
Теги:
Курсан Асанов, МВД, экспертиза
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