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Таджикистан просит Всемирный банк и МВФ увеличить финансовую поддержку

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Министр экономического развития и торговли Таджикистана (МЭРТ) Завки Завкизода попросил представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда способствовать увеличению объема финансовой поддержки республике, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Министр отметил также необходимость предоставления технической помощи для укрепления системы макроэкономического моделирования и прогнозирования.

В сообщении говорится, что встреча Завкизода с исполнительным директором Группы Всемирного банка по Таджикистану Катаржиной Зайдель и исполнительным директором Международного валютного фонда по Таджикистану Петером Трабински состоялась в минувший вторник, 5 октября.

"В ходе встречи стороны обсудили итоги социально-экономического развития и существующих тенденций, предпринятые правительством страны мер по предотвращению влияния возможных рисков на национальную экономику, а также вопрос об увеличении объема финансирования Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в приоритетные отрасли страны", - отмечают в министерстве.

Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, уменьшении или предотвращении влияния возможных рисков на экономику республики и сохранения макроэкономической устойчивости.

Отметим, что Всемирный банк и МВФ оказывают развивающим странам с низким доходам, к которым относят Таджикистан, финансовую поддержку в виде льготного кредита (со ставкой 0-2% годовых), а также безвозмездную помощь (гранты).

По данным министерства финансов Таджикистана, Всемирный банк и МВФ входят в тройку крупнейших кредиторов республики, уступая по этому показателю только Экспортно-импортному банку Китая.

Совокупная задолженность перед Всемирным банком и МВФ превышает $500 млн.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/407587
Теги:
Всемирный банк, МВФ, Таджикистан
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