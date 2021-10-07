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Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов

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- Сергей Швец
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В настоящий момент столичная администрация пока не может позволить себе некоторые обновки для муниципальных предприятий. Все потому, что у нее самой образовался очень большой долг. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

- Нами прорабатывались вопросы оснащения ряда муниципальных предприятий необходимой техникой и оборудованием, - рассказал глава города. – Например, того же "Тазалыка". Но на сегодняшний день у нас имеются долги на общую сумму 1,3 миллиарда сомов. Это совокупная цифра, куда вошли задолженности многих МП. Мы сейчас выясняем все подробности, откуда столь большая цифра. Отчасти это, наверное, связано с тем, что кому-то что-то пытались показать.

- Простой пример. У нас МП "Бишкексвет" строило парки, а "Бишкекзеленхоз" занимался укладкой дорожек. Но разве это их компетенция? На Бишкекском полигоне из-за неправильного использования вышел из строя бульдозер стоимостью 300 тысяч евро. На его ремонт теперь нужно 150 тысяч долларов. Все это и многое другое – результат неправильной работы руководителей. Поэтому, в частности, был снят глава "Тазалыка". Сейчас рассматривается вопрос по начальнику "Бишкексвета".

- Но понимаете, как только убираешь какого-нибудь чиновника за недостатки в работе, на тебя сразу напускаются, мол, новый мэр просто ставит на места своих людей. Это не правда, - объяснил Айбек Джунушалиев.

По его словам, проблемы есть практически у каждого структурного подразделения. Например, Бишкекский автобусный парк задолжал "Газпрому" 18 миллионов сомов за газ и компания требует погасить долги.

- Может получиться так, что автобусы встанут из-за отсутствия топлива. И кто тогда будет виноват? Конечно, новый мэр, который уже успел наворовать. Но все эти долги копились задолго до моего назначения. И сейчас мы все их анализируем. Шутка ли, но нам вообще неизвестна судьба 240 миллионов сомов, которые выделялись на различные работы. По итогу – ни денег, ни результатов этих работ, - заключил глава города.

В общем, именно по этой причине Бишкек пока не может всерьез заняться оснащением муниципальных предприятий необходимой техникой. Для начала нужно решить вопрос с долгами.


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URL: https://www.vb.kg/407588
Теги:
Бишкексвет, Тазалык, долг, Бишкек, мэр, Бишкекзеленхоз, чиновник, Айбек Джунушалиев
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