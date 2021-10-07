Мэр Бишкека: В моем окружении нет политиков, а только профессионалы

У каждого из недавно назначенных чиновников мэрии имеется огромный опыт работы в той сфере, где они задействованы. Об этом рассказал журналистам градоначальник столицы.

Сегодняшнюю пресс-конференцию недавно назначенный мэром Бишкека Айбек Джунушалиев начал с представления своих заместителей, которых на данный момент у него пять. Причем вместе с ним на встрече с журналистами присутствовали четверо.

- Я хочу подчеркнуть, что формировал свою команду исключительно по профессиональным качествам, - объяснил суть недавних рокировок градоначальник. – Каждый из назначенных мною вице-мэров является профессионалом своего дела. Причем я не преследовал цели посадить в кресла исключительно своих людей. Среди заместителей есть те, кого назначили до моего прихода в мэрию. Они хорошие специалисты, поэтому не возникло вопросов к их работе.

Айбек Джунушалиев специально подчеркнул, что ни один из находящихся у него в подчинении чиновников не состоит в политических партиях и не лоббирует чьи-то политические интересы. Они вообще далеки от политики и занимаются исключительно развитием города.

Мэру задали вопрос относительно того, не много ли у него вице-мэров? Ведь сейчас на государственном уровне ведется политика по уменьшению чиновничьего аппарата.

- Дело в том, что такая схема была принята еще до моего назначения на должность, - ответил градоначальник. - Поэтому пока работаем с такой схемой. Но в течение трех месяцев с момента избрания на пост, каждый мэр должен представить свою программу развития города. И вот там будет учтен этот момент. Представить документ я планирую в конце октября.