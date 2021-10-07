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Власти Петербурга будут следить за горожанами по сим-картам

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Власти Петербурга собираются следить за жителями с помощью сим-карт. Под мониторинг попадут передвижения, приблизительные доходы и места проживания. Об этом сообщает телеграмм-канал База.

"Городской мониторинговый центр" Петербурга разместил на сайте госзакупок аукцион со стартовой ценой в 35,1 миллион рублей. Подрядчик должен будет создавать геоаналитические отчёты о загруженности метро, численности населения и динамике его передвижений между районами.

Отслеживать население планируют с помощью данных мобильных операторов. Помимо перемещений в отчётах будут собирать данные о половой принадлежности абонентов, их приблизительном возрасте, диапазоне доходов, а также местах проживания и работы. Вместе с тем аналитика учтёт, сколько петербуржцев в течение суток находятся дома, а сколько - на работе.

Похожие данные хотят собирать о приезжих. Однако в их статистике укажут тип поездки (международная или внутри страны), домашний регион визитёра, цель посещения Петербурга (туризм, командировка, посещение друзей и родственников), а также суммарные траты.

Кроме того, власти собираются анализировать сведения о местах массового скопления людей. Как и в частных случаях, там предусмотрена разбивка по территориям, половой принадлежности, возрасту и доходам.

Хранить, обрабатывать и анализировать собранные данные исполнителю придётся за свой счёт и на своём оборудовании. Предоставлять информацию подрядчик обязан "по первому требованию" властей.

Предполагается, что аналитика не будет содержать персональных данных. В документе указано, что массивы информации необходимо формировать при "обработке технологических событий" на базовых станциях операторов. Сами отчёты, согласно техзаданию, должны храниться 12 месяцев.

В качестве целей закупки власти указали профилактику правонарушений в Петербурге, которая входит в подпрограмму "Безопасный город". В перечне "правовых оснований закупки" чиновники сослались в том числе и на закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".


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URL: https://www.vb.kg/407593
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