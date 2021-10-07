В Бишкеке жители домов для бюджетников обратились к Садыру Жапарову

В Бишкеке жители дома по ул. Суванбердиева № 102 и дома № 13 в микрорайоне Восток- 5 обратились к президенту республики Садыру Жапарову с просьбой решить жилищный вопрос.

Они сообщили, что в домах проживают работники бюджетных организаций (учителя, медики и социальные работники, муниципальные и государственные служащие и. т. д ). И все они находятся по страхом выселения из служебных квартир, которые им выдало государство.

Они в порядке очередности в 2009 году получили квартиры по адресу: ул. Суванбердиева дом № 102 (бывший полиграфкомбинат, перепрофилированный под жилой дом), микрорайон Восток- 5 дом № 13.

"Хотя все мы получили квартиры как очередники, нам выдали "служебные" квартиры, тем не менее у нас есть ордера и технические паспорта на эти квартиры. Таким образом мы вступили в правовые отношения с мэрией города Бишкек в 2009 году, когда действовал Жилищный кодекс Киргизской ССР принятый 6 мая 1988 года. Согласно статьи 112 данного кодекса если работник проработал в организации, выдавшей ему служебную квартиру более 10 лет ( ст. 112 ), она автоматически приватизировалась и переходила в частную собственность жильцов. Закон обратной силы не имеет. Мы прожили в данных квартирах более 11 лет, и естественным образом встал вопрос о их приватизации. Все документы по приватизации квартир находятся в УМИ мэрии города Бишкек ( Управление муниципальной собственности) с 2018 года. До сих пор мы не можем довести этот вопрос до конца, даже семьям, имеющим детей-инвалидов УМИ до сих пор не приватизировали квартиры, в которых они проживают", - сообщают в своем обращении бишкекечане.

В 2013 году был принят новый Жилищный кодекс КР, который ужесточил и ухудшил условия приватизации служебного жилья.

"Если раньше достаточно было отработать в организации, выдавшей квартиру 10 лет, то теперь согласно ст. 59 пункт 1 подпункт 8 Жилищного кодекса КР написано ,что необходимо прожить в данной квартире не менее 20 лет, а это значит, что нам необходимо прожить в этих квартирах еще как минимум по 10 лет. До этого времени кто может дать нам гарантию, что мы все доживем до приватизации; ведь немало пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, людей переболевших короновирусом и есть даже умершие. Это простая арифметика: люди получают квартиры после того, как проработают в бюджетной организации хотя бы около 10-15 лет ( и более), и получают квартиры в возрасте 35-40 и более лет, а потом надо прожить в этой квартире еще 20 лет, после чего наступает пенсионный возраст, а пенсионеры должны освободить служебное жилое помещение согласно ст.57 пункт 1 подпункт жилищного кодекса КР, где записано: "лица, прекратившие трудовые отношения с собственником жилого помещения должны освободить служебное жилое помещение со всеми проживающими с ними лицами" и, таким образом, все пенсионеры остаются без жилья, отработав всю жизнь на государство. Тогда как в старом жилищном кодексе права пенсионеров были защищены и гарантированы государством. Выселить на улицу людей, отработавших всю жизнь в бюджетных организациях и, таким образом "сохранить" за государством служебные квартиры, с целью в дальнейшем предоставлять их вновь поступившим на государственную и муниципальную службу сотрудникам или другим лицам, нуждающимся в жилье, не является решением вопроса по обеспечению жильем людей, работающих в самых важных и нужных для общества сферах (образование, медицина, культура, правоохранительные органы и. т. д). Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда во время пандемии все люди оценили нелегкий труд медицинских работников: немало жизней медиков было унесено ради спасения других людей, учителя перешли на обучение онлайн, это тоже огромная дополнительная нагрузка к их итак нелегкому труду. Разве мы не заслужили право на приватизацию заработанных своим трудом служебных квартир или получить не "служебные", а фондовые квартиры? Жилье для человека является самой важной и насущной проблемой, как решить эту проблему без поддержки государства?" - сообщают бюджетники.

"Мы обращались в мэрию города Бишкек, Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек, Октябрьский акимиат, бишкекский городской кенеш, в жогорку кенеш КР и экс президенту Жээнбекову С.Ш. От всех государственных органов получили только отписки, кроме депутатов Жогорку Кенеша КР. Благодаря усилиям действующих депутатов Жогорку Кенеша КР был разработан законопроект о внесении изменений в жилищный кодекс КР, где "20 лет" проживания заменили на "10 лет", что является правильным справедливым решением по приватизации служебных квартир. Данный законопроект был принят депутатами Жогорку Кенеша КР в июне 2020 года в третьем чтении и передан на подпись экс -президенту КР Жээнбекову С.Ш., который наложил "ВЕТО" на этот проект закона.

Обращаемся к Вам , уважаемый Садыр Нуркожоевич с большой верой и надеждой, что вы обратите внимание на наши чаяния и подпишите этот законопроект, т.к только в нашем доме проживает более 100 семей, которые уже в отчаянии, постоянном напряжении и ожидании в решении нашего вопроса", - сообщают жители дома по улице Суванберлиева № 102.