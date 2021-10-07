Опыт интеграции Кыргызстана в ЕАЭС может пригодиться другим странам

Сегодня Евразийский экономический союз имеет перспективы к расширению. Возможности этого в интервью корреспонденту "Евразия.Эксперт" прокомментировал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его мнению, наиболее готов сейчас к присоединению к ЕАЭС Узбекистан.

"Это, в том числе, - отметил Саркисян, - и в интересах самого Узбекистана, потому что это его естественное пространство хозяйственной деятельности. Но, как мы знаем из опыта, процесс присоединения нелегкий. Необходимо сформировать дорожные карты, чтобы хозяйствующие субъекты проходили этот процесс менее болезненно, а правительство страны имело возможность управлять этим процессом с минимальным ущербом для себя".

"Например, - продолжил заместитель председателя правления ЕАБР, - когда Армения и Киргизия присоединялись, были составлены дорожные карты по поэтапному введению пошлин Евразийского союза с тем, чтобы дать возможность и правительствам, и хозяйствующим субъектам постепенно переходить к этим общим канонам. Такую же работу надо провести с нашими коллегами из Узбекистана, чтобы они реально просчитали все выгоды, которые получат от такой интеграции".

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС, напомнили в Евразийской экономической комиссии, явилось итогом большой совместной работы по интеграционному сближению. В 2014 году были реализованы дорожные карты по присоединению республики к евразийскому интеграционному проекту, которые способствовали адаптации экономики страны к законодательству и практикам ЕАЭС. В частности, был решен целый блок вопросов, связанных с модернизацией объектов таможенной инфраструктуры.

23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. 8 мая 2015 года главы государств-членов Союза на заседании ВЕЭС подписали два протокола, определяющие условия и особенности этого вступления. И 2 августа того же года, после выполнения странами ЕАЭС всех внутригосударственных процедур, вступил в силу Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией.