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Джуманазаров: Я разделяю уверенность президента

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- Бакыт Стамов
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"Я разделяю уверенность президента КР Садыра Жапарова в том, что Кыргызстан безусловно по делу Кумтора в международных судах выйдет победителем". Об этом заявил нашему изданию гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

По его словам, для этого есть немало предпосылок.

"Мы все хорошо знаем про множество нарушений руководство Центерры, в том числе и про экологические, когда были безвозвратно разрушены ледники. А это извините меня касается не только Кыргызстана, но и всего региона Центральной Азии, так как речь идет о чистой воде, наиболее нашего ценного продукта. Более того, можно сказать, что наша экокатастрофа, будем все называть своими именами, рано или поздно будет иметь влияние в глобальном масштабе. А это преступление и довольно-таки серьезное", - отметил Джуманазаров.

С юридической точки зрения, продолжил эксперт, Кыргызстан в любом случае является победителем.

"Помните до 2003 года была компания "Камеко". Так вот тогда Кыргызстан владел долей в 67 процентов, а "Камеко" - 33 процента. В 2004 году было подписано соглашение о реструктуризации проекта. В результате все акции Кыргызстана и компании "Камеко" перешли новой компании - "Центерра Голд", в которой Кыргызстан получил только 33 процента акций. Это было уже серьезное нарушение, так по соглашению с "Камеко" было оговорено, что никаких изменений в договоре не должно было произойти. Более того, согласно этому договору месторождение давно должно было перейти в распоряжение Кыргызстана. То есть это я к тому, что по даже по международному законодательству наши интересы были ущемлены", - добавил активист.


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URL: https://www.vb.kg/407597
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