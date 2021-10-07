Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения. По телефону

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Лидеры стран обсудили актуальные аспекты кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Он высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в этом деле.

Президент Садыр Жапаров также поздравил лидера России с успешным проведением выборов в Государственную Думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем.

В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки.