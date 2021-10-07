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Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома

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Друзья! Теперь оформить и оплатить электронный патент можно онлайн через мобильное приложение MegaPay!

Налогоплательщикам больше нет необходимости регулярно обращаться в налоговые органы. Расчет стоимости документа, его оформление и оплата производится через смартфон в любое время суток и займет у вас несколько минут.

Для того чтобы рассчитать стоимость электронного патента, получить и оплатить его, необходимо:

  1. скачать или обновить мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  2. пройти простую процедуру онлайн-идентификации;
  3. в главном меню открыть вкладку "Сервисы", затем перейти в раздел "Электронный патент";
  4. ввести информацию о налогоплательщике, виде экономической деятельности и сроке действия документа;
  5. подтвердить оформление патента;
  6. реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Готово!

Экономьте время с пользой для бизнеса. Используйте современные цифровые возможности MegaPay и оплачивайте услуги с баланса телефона!


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URL: https://www.vb.kg/407606
Теги:
#MegaCom, PR
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