Талибы вернут долги поставщикам электроэнергии имуществом экс-чиновников

Талибовское руководство афганской электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) заявило, что планирует вернуть долги за электроэнергию странам-поставщикам за счет продажи имущества должников и бывших чиновников, которые сбежали из страны.

Новое руководство DABS сообщило афганским СМИ, что компания заверила своих партнеров в странах-экспортерах в возвращении долгов, и они согласились продолжать поставки электричества.

По их словам, афганская компания должна своим зарубежным партнёрам $62 млн, и что в ближайшее время начнется процесс сбора этих денег.

По данным Wall Street Journal, когда талибы захватили контроль над страной в августе, назначили руководителями DABS своих людей.

Деньги есть, но талибы не дают

Аналитический центр Caspian Policy Center, находящийся в Вашингтоне, сообщает, что около 70% электроэнергии поступает в Афганистан из соседних стран.

В 2020 году DABS заплатила за импортируемую электроэнергию $280 млн, сообщает афганское информагентство TOLO News.

Wall Street Journal со ссылкой на руководство DABS пишет, что на счетах компании в настоящее время находятся $40 млн, однако талибовское правительство не разрешает использовать эти средства для выплаты кредиторам.

Ранее, 4 октября, TOLO News сообщало, что представители DABS попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) предоставить $90 млн для выплаты долга.

"Если UNAMA не предоставит запрашиваемые средства, они могут оказать давление на тех людей, которые не оплатили свои счета за электроэнергию, даже если должники не могут себе этого позволить", - сказали агентству в DABS.

Таджикистан молчит, но свет поставляет

Среди стран, которым задолжала афганская компания, по данным TOLO News, находятся Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран.

Между тем, какую-либо информацию о поставках и возможной задолженности афганской компании перед РТ официально ни Министерство энергетики, ни энергохолдинг "Барки точик" не предоставляет.

Относительно экспорта таджикского электричества в Афганистан Минэнерго еще летом заявляло, что продолжит поставлять энергию, чтобы выполнить свои обязательства по заключенному контракту с афганской стороной. Контракт предполагает поставку около 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии в текущем году.

По данным Минэнерго, электричество поставляется в соседнюю страну без каких-либо отклонений от графика.

Электроэнергия из Таджикистана в Афганистан экспортируется по двум линиям, за каждый киловатт афганская сторона должна платить 3 цента по ЛЭП 110 кВ и 4,5 цента по ЛЭП 220 кВ.

Источник: asiaplustj.info