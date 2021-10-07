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СМИ РФ: "Талибан" заявил о готовности вторжения в Таджикистан

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Таджикское подразделение "Талибана (организация запрещена в России)" готово к вторжению в Таджикистан, пишет издание gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков.

"Глава таджикских талибов группировки "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана", - указано в публикации.

Ранее заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что новые власти Афганистана, сформированные талибами, создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

Отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились в конце сентября. Все началось с выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона на очередной сессии Генассамблеи ООН, во время которого он призвал талибов провести в стране выборы и сформировать действительно инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных политических движений и взглядов, этносов и народностей, населяющих Афганистан.


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URL: https://www.vb.kg/407610
Теги:
Афганистан, Таджикистан, талибы
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