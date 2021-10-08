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Жээнбеков: В вопросе Кумтора полностью поддерживаю Жапарова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"Я, конечно, не во всем разделяю политику президента, но именно в вопросе Кумтора полностью его поддерживаю". Таким мнением с нашим изданием поделился гражданский активист Келдибек Жээнбеков.

По его словам, с самого начала не нужно было трогать месторождение.

"Как геолог по профессии я убежден, что нужно было дождаться периода, когда Кыргызстан сам бы смог разрабатывать рудник. Теперь вот к сегодняшнему дню наша страна потеряла тонны золота и девственную природу на Кумторе", - сказал Жээнбеков.

Активист утверждает, что последствия незаконной деятельности руководства Центерры Кыргызстан еще ощутит на себе.

"Опять же говорю как специалист, канадцы нас обманули. Все их так называемые возмещения за ущерб за экологию мизер. Одни только разрушенные ледники Лысый и Давыдов чего стоят. Думаю, потеря ледников будет иметь влияние на всю Центральную Азию. Плюс цианиды, которые остались в почве, а значит попадают в реки, что отразится опять же на нашей экологии и здоровье людей", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/407615
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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