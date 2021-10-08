Хакеры РФ пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы

Российские хакеры, стоящие за взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков по кибербезопасности.

Хакеры взломали несколько технологических компаний, рассказал CNN Чарльз Кармакал, вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant. По его словам, в некоторых операциях в этом году хакеры использовали новые инструменты и методы.

"Группировка скомпрометировала сайты многих государственных учреждений и организаций, которые занимаются вопросами внутренней и внешней политики, а также компаний в сфере IT, обеспечивающих доступ к конечным целям хакеров в Северной Америке и Европе", – сказал Кармакал. Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь. Также неясно, смогли ли хакеры получить доступ к какой-либо информации.

Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил CNN, что федеральные агентства отслеживают последние действия российских хакеров и этот вопрос также поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности.

В середине декабря 2020 года стало известно, что российские хакеры смогли проникнуть в сети десятков правительственных и частных организаций США с помощью взлома программного обеспечения SolarWinds. Ущерб был нанесен не менее чем девяти правительственным учреждениям.

В апреле 2021 администрация президента Байдена объявила о новых санкциях против Кремля. Речь шла, в частности, о высылке российских дипломатов из США, в ответ на взлом SolarWinds и вмешательство России в президентские выборы в США в 2020 году. Россия отрицает все факты вмешательства.

Один из продуктов компании SolarWinds, Orion, которым пользуются около 33 тысяч клиентов из государственного и частного секторов, стал объектом крупномасштабной хакерской атаки, раскрытой в декабре 2020 года. Атака оставалась незамеченной в течение нескольких месяцев. В феврале 2021 года президент Microsoft Брэд Смит назвал ее "самой крупной и изощренной атакой, которую когда-либо видел мир".

Источник: svoboda.org