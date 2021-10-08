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Как всегда неожиданно: нобелевским лауреатом стал Абдулразак Гурна

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- Александр Тузов
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе вчера объявлен танзанийский романист Абдулразак Гурна, у него граждансктво Танзании, живет в Великобритании, пишет на английском языке.

Он родился в 1948 году на острове Занзибар, в 1968-м был вынужден переехать в Великобританию, где стал успешным профессором литературы и писателем Премия присуждена Гурне за "бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Бишкекский писатель, исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей Кыргызстана прокомментировал VB.KG эту новость так:

- Как всегда, неожиданность. Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна. Его имя не входило в число фаворитов. Танзанийский писатель, проживает в Великобритании. Автор романов "Рай", который был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, "Дезертирство" и "У моря", который был включен в лонг-лист Букеровской премии и шорт-лист Книжной премии издания "Время Лос-Анджелеса". Наш читатель практически не знаком с его творчеством – переводов толком нет.

Что это? Новое явление в мировой литературе? Или дань BLM? Хочется надеяться на то, что в этом году политизированность Нобелевского комитета сведена к минимуму. Еще живы воспоминания о скандале 2018 года, в результате которого литературная Нобелевка не вручалась никому.

Сегодня так до конца и неясно, насколько большую роль играет талант писателя при награждении. Где грань между литературой и политикой? Кнут Гамсун отдал свою премию нацистам. Жан-Поль Сартр первым отказался от премии. А Боб Дилан просто не явился на церемонию вручения.

Известно, что многие настоящие творцы современной литературы так и не получили премию, хотя этого ждал весь мир… Среди них – Лев Толстой и наш соотечественник Чингиз Айтматов.

А Абдулразак Гурна… Остается пожелать ему прекрасного творческого пути и новых высот. Будем знакомиться с его книгами! – призывает Олег Бондаренко.


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URL: https://www.vb.kg/407617
Теги:
Великобритания, книги, литература, премия, Чингиз Айтматов
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