В Бишкеке выбрали лучших учителей

В Бишкеке подвели итоги городского конкурса среди учителей и воспитателей "Сердце отдаю детям". Вчера мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поздравил учителей с профессиональным праздником.

Также пресс-служба мэрии сообщила, что в настоящее время, в сфере школьного образования города работает более семи тысяч педагогов.

Лучший учитель

1 место - Жапарова Гулзат Жумагазиевна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №57, денежная премия в размере 150.000 сомов;

2 место - Башманова Екатерина Юрьевна, учитель русского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы- гимназии №24, денежная премия в размере 130.000 сомов;

3 место - Акимбек кызы Айгерим, учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20, денежная премия в размере 100.000 сомов.

3 место - Ободова Наталья Валерьевна, учитель физики учебно-воспитательного комплекса №9, денежная премия в размере 100.000 сомов.

Лучший молодой учитель

1 место - Тойчубеков Жакшылык Тойчубекович, учитель биологии средней общеобразовательной школы №71, денежная премия в размере 100.000 сомов;

1 место - Темиркулова Азизат Темиркуловна, учитель кыргызского языка и литературы школы-гимназии №31, денежная премия в размере 100.000 сомов;

2 место - Садирдинова Перизат Маратовна, учитель кыргызского языка и литературы школы-гимназии №51, денежная премия в размере 80.000 сомов;

3 место - Көкумбай кызы Гульжамал, учитель кыргызского языка и литературы авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №6, денежная премия 60.000 сомов;

3 место - Алмасбекова Майрамкүл Алмасбековна, учитель английского языка средней общеобразовательной школы №50, денежная премия 60.000 сомов.

Самый классный, классный

1 место - Беляева Светлана Александровна, классный руководитель учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №70, денежная премия 130.000 сомов;

2 место - Сапарова Дамира Кармышаковна, классный руководитель учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №38, денежная премия 100.000 сомов;

3 место - Укеева Жаркын Сабырбековна, классный руководитель учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №66, денежная премия 80.000 сомов;

3 место - Бейшеналиева Фарида Акимжановна, классный руководитель средней общеобразовательной школы №84, денежная премия 80.000 сомов.

Лучший воспитатель

1 место - Байтанаева Акмарал Молдалиевна, дошкольная образовательная организация №100 Свердловского района, денежная премия 130.000 сомов;

2 место - Шералиева Рита Абдырасуловна, дошкольная образовательная организация №53 Ленинского района, денежная премия 100.000 сомов;

3 место - Ормокеева Назгуль Усувалиевна, дошкольная образовательная организация №51 Свердловского района, денежная премия 80.000 сомов.

Лучшая статусная школа

Учебно-воспитательному комплексу школы-гимназии №70 за занятое I место присуждены интерактивная панель и ноутбук.

Лучшая общеобразовательная школа

Средней общеобразовательной школе №42 за занятое I место присуждены интерактивная панель и многофункциональное устройство (МФУ) 3в1.

Лучшая дошкольная образовательная организация

Специализированной дошкольной образовательной организации СДОО№48 Свердловского районаза занятое I место присуждаются интерактивная доска, проектор, ноутбук и цветной принтер

Детским садам №4 и №152 присуждены поощрительные призы, в том числе ноутбуки и цветной принтер.

"Лучшая методическая разработка программы дополнительного образования Центра детского творчества"

Городскому центру творчества школьников "Кыргызстан балдары" за занятое I место присуждается 2 компьютера, ноутбук, МФУ и цветной принтер.