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МИД РФ: Россия обеспокоена ростом активности "ИГ" в Афганистане

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- Евгений Денисенко
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Россия обеспокоена ростом активности террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве с особой тревогой отмечают деятельность "ИГ" в районе расположения российского посольства в Кабуле, где 4 октября были ликвидированы пять боевиков. "Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", - подчеркнула Захарова.

Немного ранее она заявляла, что в России осуждают теракт у входа в мечеть, совершенный группировкой "ИГ" 3 октября в центре Кабула. В результате погибли 20 человек, более 30 получили ранения.

"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане. Соответствующие заверения были даны руководством Движения талибов, которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Тем временем СМИ со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщили, что одно из боевых подразделений движения "Талибан" "Джамаат Ансаруллах" готово к вторжению в Таджикистан. По некоторым данным, эта группировка контролирует часть территорий северного Афганистана, граничащих с Дарвазским районом Горно-Бадахшанской автономной области и районом Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана. "Джамаат Ансаруллах" является отдельной группой из числа таджикских граждан, которая раньше входила в состав "Исламского движения Узбекистана"

Однако таджикский эксперт-религиовед Рустам Азизи считает, что "Джамаат Ансаруллах" сейчас вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку у движения недостаточно ресурсов. А талибы вооружать их пока не собираются.

Ранее заместитель губернатора северо-восточной афганской провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади сообщал, что новые власти Афганистана, сформированные талибами, создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.


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URL: https://www.vb.kg/407621
Теги:
Афганистан, Россия, Талибан
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