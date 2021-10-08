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В РФ апробируют новый механизм завоза трудовых мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России запускается пилотная программа по ввозу на стройки страны трудовых мигрантов из Узбекистана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, изложена схема ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых "Спутником Лайт" на территории своей страны. В нем указывается, что среди участников пилотного проекта - Минстрой, Минздрав, Минтруд, Минобрнауки, МВД, МЧС, Роспотребнадзор, Роструд, Федеральное медико-биологическое агентство). Установлено, что Минстрой должен сформировать перечень работодателей, желающих привлечь мигрантов из Узбекистана, и заключить с ними соглашения.

"Принятие постановления позволит перейти к конкретным практическим шагам по привлечению из Узбекистана 10 тысяч трудовых мигрантов с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Медобследование, тестирование на COVID-19 и вакцинация, согласно постановлению, будут проводиться еще на территории Узбекистана, то есть до прибытия мигрантов в Россию", - цитирует РИА Новости комментарий замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

Он отмечает, что этот масштабный проект правительства, который объединяет работу целого ряда федеральных министерств и ведомств, учитывает актуальные потребности строительных компаний, а также узбекской стороны.

"Благодаря проекту мы сможем апробировать новый механизм ввоза в Россию трудовых мигрантов, который является одним из необходимых шагов для закрытия потребности в трудовых строительных ресурсах и в глобальном смысле призван способствовать выполнению масштабных планов РФ по увеличению объема жилищного строительства", - подчеркнул Стасишин

Одна из составляющих проекта - квалификационный отбор специалистов. Предусматривается, что трудовые мигранты будут привлекаться под конкретные задачи и направления деятельности конкретных строительных компаний, участвующих в проекте.

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URL: https://www.vb.kg/407623
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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