В Петербурге кыргызстанца заподозрили в приставании к девочке

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний уроженец Кыргызстана. Он, как сообщают местные СМИ, подозревается в домогательстве несовершеннолетней.

С заявлением в полицию обратилась мать этой девочки, обе являются соседями кыргызстанца по коммунальной квартире. Женщины рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в ночь на 6 октября ее 10-летняя дочь подверглась сексуальным домогательствам со стороны приезжего.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства инцидента. Оказалось, что подозреваемый совсем недавно, в августе прибыл в Россию на заработки.

А днем ранее по экстренному номеру 112 позвонила другая женщина, которая рассказала, что на лестничной площадке четырнадцатого этажа одного из домов "нерусский мужчина" пристает к ее дочери. Предполагаемым насильником оказался 18-летний приезжий из Таджикистана.

Оба мигранта были задержаны, в отношении них заведены дела по одинаковой статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет