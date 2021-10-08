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В ЕАЭС внедрят электронные ветеринарные сертификаты

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- Евгений Денисенко
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В Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенных границе и территории ЕАЭС Советом Евразийской экономической комиссии внесены дополнения. Они предусматривают норму об использовании уполномоченными органами стран-партнеров ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде.

Как отметили в ЕЭК, в настоящее время при ввозе и перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю, выдаются ветеринарные сертификаты, оформленные на бумажном бланке. Возможность использования электронных сопроводительных документов позволит повысить эффективность ветеринарного контроля за счет улучшения обмена информацией о выданных сертификатах, а также исключить возможность подделки сертификатов.

Предусматривается, что внесенные изменения будут стимулировать уполномоченные органы государств Союза развивать национальные информационные системы для выдачи разрешительных документов в электронном виде.

Принятое решение, как подчеркнуто, согласуется с цифровой повесткой Евразийской экономической комиссии, которая предусматривает переход на выдачу разрешительных документов в электронном виде для удобства и оперативности обработки информации.

Решение Совета вступит в силу через 180 дней с даты его опубликования на официальном сайте ЕЭК. Этот срок установлен в целях доработки информационных систем таможенных и уполномоченных органов в сфере ветеринарного надзора государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/407626
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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