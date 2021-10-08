В России пройдет третий Евразийский женский форум

Представители уже 104 стран подали заявки на участие в третьем Евразийском женском форуме, который пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом было заявлено на состоявшейся в Москве пресс-конференции.

Участие в ней приняли заместитель председателя Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета форума Галина Карелова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Надия Черкасова, генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева и другие.

Форум состоится в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая наряду с Советом Федерации РФ является организатором мероприятия.

На пресс-конференции была представлена программа предстоящего форума под названием "Женщины: глобальная миссия в новой реальности", основные события и темы дискуссий, в том числе в сфере развития здравоохранения, цифровых технологий и высокотехнологичных отраслей, женского предпринимательства, экологической и климатической повестки.

По словам Галины Кареловой, данная программа сформирована при участии крупных международных организаций, представители которых выступят также в качестве модераторов мероприятий. Свое участие подтвердили более 20 крупных международных организаций, в том числе ВОЗ, МОТ, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы.

На полях форума запланированы также выездное открытое заседание "Женской двадцатки" (информационная группа, обеспечивающая вовлеченность женщин в экономические и социальные процессы), сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНЕСКО, Всемирного Банка и др.

Среди тех, кто примет участие в третьем Евразийском женском форуме, - главы парламентов и правительств, крупных международных организаций, представители делового сообщества, научного мира, общественных организаций, выдающиеся женщины. Участницы представят свои бизнес-проекты, обсудят перспективы сотрудничества в различных секторах экономики и обменяются опытом по наиболее важным вопросам женского предпринимательства.

Как подчеркнула Галина Карелова, форум будет проведен очно при строгом соблюдении антиковидных мер.

Активными участниками двух предыдущих форумов были и представители Кыргызстана. Его делегацию ожидают и на предстоящем мероприятии.