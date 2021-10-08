"Северэлектро" проводит обходы абонентов по поводу отопления электричеством

В Бишкеке проводятся обходы абонентов на предмет соответствия использования разрешенной мощности и соблюдения требований технических условий. Об этом сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Сообщается, что в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии ОАО "Северэлектро" проводит обходы абонентов на предмет соответствия использования разрешенной мощности и соблюдения требований технических условий. Так, если по техническим условиям нет права использования электроэнергии на цели отопления и обогрева, то специалисты производят опломбировку электрических котлов.

Отмечается, эти меры компания предпринимает для успешного прохождения осенне-зимнего периода.