В Русском доме в Бишкеке наградили Элемана Абдилашимова

В рамках молодежной исследовательской конференции "Наши герои среди нас" в Русском доме в Бишкеке наградили лауреата 2021 года международной общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" Элемана Абдилашимова.

"Горячее сердце" – это ежегодная премия, присуждаемая детям и молодежи в возрасте до 23 лет, совершивших героические и отважные поступки, проявивших неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Организатором инициативы выступает фонд социально-культурных инициатив.

На награждение Элеман пришел вместе с семьей: родителями, которые называют его своей гордостью, и младшей сестренкой.

Руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефёдов вручил юному кыргызстанцу нагрудный знак, символы и почетную книгу "Горячее сердце – 2021", где написана история отважного поступка Элемана и истории других лауреатов. Как отметил Виктор Нефёдов, награждение в рамках молодежной конференции "Наши герои среди нас" выбрано не случайно: ровесники мальчика смогли увидеть, что героем может стать каждый из них.

История Элемана произошла в 2019 году. Тогда полуторагодовалая девочка провалилась в отверстие общественного туалета, куда не смог пролезть взрослый и никто из детей, кроме Элемана, не решился спуститься. Несмотря на страх темноты и последствий девятилетний мальчик принял незамедлительное решение ради спасения человеческой жизни.

Чрезвычайные ситуации возникают неожиданно, на то они и чрезвычайные, что требуют немедленного решения, чаще – спасения жизни. Элеман Абдилашимов шел по знакомой улице, когда услышал, что его громко зовет встревоженный мужчина. Элеман подошел к толпе взрослых. Он ужаснулся увиденному: полуторагодовалая девочка провалилась в отверстие уличного туалета.

На крики сбежались соседи. Отверстие в бетонной плите было слишком узкое для того, чтобы в него мог пролезть взрослый человек. Мужчины хотели сначала разбить плиту, но передумали, так как осколки бетона могли попасть в девочку. Глубина туалета составляла около пяти метров. "Я не боялся", – вспоминал позже подросток, но признался, что боялся темноты. Но в тот момент мальчик не думал ни об этом, ни об отвратительном запахе, он понимал, что жизнь ребенка в опасности.

С фонариком в зубах и обвязанный веревкой он спустился в зловонную яму. Сначала девочка кричала и барахталась. Но когда начали спускать Элемана, она затихла. Девочка упала ближе к углу ямы. Пока Элеман спускался, девочку видно не было. Элеман нашел ее не сразу и не сразу смог поднять, но, в конце концов, это удалось. Собравшиеся вокруг люди освещали яму фонариками. "Я поискал руками, схватил ее за одежду и поднял. Потом обнял и сильно прижал к себе", – рассказывает отважный спасатель.

Малышку увезли в больницу, где она пробыла с отравлением пару недель. К счастью, девочка не получила серьезных травм. Когда Элеман оказался на поверхности, то побежал к воде, чтобы вымыть ноги и быстро побежал домой, чтобы полностью помыться. Мама Элемана рассказывает, что они с мужем были на работе, когда ей сообщили о том, что чей-то ребенок провалился в уличный туалет. Но они не знали, что именно их сын спас малышку. Родители очень гордятся отважным поступком своего сына.