За вымогательство 100 тысяч сомов задержан член ОПГ

ГКНБ совместно с сотрудниками ОВД Базар-Коргонского района за вымогательство денежных средств задержал члена ОПГ по кличке "Малик". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин Ж.А.Э., по кличке "Малик", под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 тысяч сомов, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер нанесенного ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Ж.А.Э. был задержан с поличным.

Данный факт зарегистрирован СО Базар-Коргонского РОВД в АИС ЕРПП по ст.203 ч.1 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС РОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.