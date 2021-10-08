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За вымогательство 100 тысяч сомов задержан член ОПГ

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- Александра Василькова
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ГКНБ совместно с сотрудниками ОВД Базар-Коргонского района за вымогательство денежных средств задержал члена ОПГ по кличке "Малик". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин Ж.А.Э., по кличке "Малик", под угрозой применения насилия и шантажа получил от частного предпринимателя денежные средства, в размере 80 тысяч сомов, а также золотые изделия и мобильный телефон. Общий размер нанесенного ущерба потерпевшему составил порядка 100 тысяч сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Ж.А.Э. был задержан с поличным.

Данный факт зарегистрирован СО Базар-Коргонского РОВД в АИС ЕРПП по ст.203 ч.1 (Вымогательство) УК КР. Задержанный водворен в ИВС РОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/407640
Теги:
Базар-Коргонский район, ОПГ, Кыргызстан, ГКНБ
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