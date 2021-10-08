Сегодня ночью можно увидеть метеорный поток. Лишь бы облака не помешали

Сегодня, в ночь с 8 на 9 октября, в северо-западной части неба над Кыргызстаном и над всей Евразией метеорный поток Дракониды достигнет максимума активности ближе к полуночи и не будет ослабевать до рассвета.

Об этом сообщил VB.KG бишкекский астроном-любитель Леонид Кукин со ссылкой на астрономические справочники и сведения Московского планетария.

"Лунная подсветка", которая обычно ухудшает видимость подобных явлений, в этот раз не помешает наблюдениям. Ведь Луна недавно прошла фазу новолуния.

Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с ясным темным небом.

По прогнозам Международной метеорной организации, этой ночью ожидается от пяти до пятнадцати метеоров в час. В прошлые годы астрономы отмечали отдельные всплески активности потока, когда количество метеоров достигало нескольких сотен метеоров в час.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракон, в котором находится его радиант. Метеоры как бы вылетают из расположения созвездия на звездном небе.

Лишь бы облака не помешали увидеть звездную феерию! Метеорологи, увы, прогнозируют облака над Бишкеком. Остается надеяться на просветы в облачности.