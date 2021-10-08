Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

ГНС перевыполнила план по сбору страховых взносов

145  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба за 9 месяцев 2021 года обеспечила поступление страховых взносов в сумме 27 миллиардов 924,7 миллиона сомов, что больше установленного плана на 674,7 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховых взносов собрано больше на 4 миллиарда 450,6 миллиона сомов.

В том числе в сентябре страховых взносов поступило в сумме 3 миллиарда 194,6 миллиона сомов, что больше установленного плана на 44,6 миллиона сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407643
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  