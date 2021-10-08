ГНС перевыполнила план по сбору страховых взносов

Государственная налоговая служба за 9 месяцев 2021 года обеспечила поступление страховых взносов в сумме 27 миллиардов 924,7 миллиона сомов, что больше установленного плана на 674,7 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховых взносов собрано больше на 4 миллиарда 450,6 миллиона сомов.

В том числе в сентябре страховых взносов поступило в сумме 3 миллиарда 194,6 миллиона сомов, что больше установленного плана на 44,6 миллиона сомов.