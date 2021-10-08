В Германии начали судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии в четверг предстал перед судом 100-летний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен под Берлином, работавший там во время Второй мировой войны, сообщает "Интерфакс".

Подозреваемый Йозеф С., предположительно, добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 годы. Его обвиняют в пособничестве в убийстве 3 518 человек. Суд над ним идет в городе Нойруппине в федеральной земле Бранденбург.

Власти заявили, что, несмотря на преклонный возраст, подсудимый считается достаточно здоровым, чтобы предстать перед судом, однако заседания по его делу будут длиться около двух с половиной часов.

С 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек, отмечают СМИ. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению: расстрелов, повешения и удушения газом.