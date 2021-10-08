Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга на $480 млрд

Сенат американского конгресса проголосовал за повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на $480 млрд. Об этом стало известно в четверг, 7 октября.

Согласно оценкам американского министерства финансов, это позволит покрывать национальные расходы до 3 декабря.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подпишет эту инициативу, как только ее одобрит палата представителей конгресса, но при этом нижняя палата вернется к работе только во второй половине месяца.

В то же время была озвучена вероятность, что конгрессмены могут вернуться в Вашингтон и на следующей неделе. Трансляция голосования палаты велась на ее сайте.

6 октября президент США сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга Штатов с метеором, угрожающим ударить по национальной экономике. Также он раскритиковал республиканскую партию, которая противодействует утверждению конгрессом инициативы по повышению потолка госдолга или приостановке лимита заимствований.

28 сентября американское министерство финансов предупредило о риске дефолта в стране в случае отказа от увеличения или заморозки лимита госдолга. Как заявила глава ведомства Джэнет Йеллен, если этого не произойдет, в октябре резервы казначейства США будут исчерпаны, экономика страны войдет в стадию рецессии, страна как государство ослабнет.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.

Источник: Известия