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Пострадавшие в Баткенских событиях освобождены от уплаты налогов

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- Александра Василькова
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Кабинет министров принял решение о мерах государственной поддержки налогоплательщиков, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

События, произошедшие на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение "обстоятельства непреодолимой силы".

Согласно решению, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, включенные в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты), освобождены от уплаты следующих налогов:

  1. подоходного налога;
  2. налога на прибыль;
  3. налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);
  4. налога с продаж;
  5. налога на основе обязательного патента;
  6. налога на основе добровольного патента;
  7. единого налога.

Указанные налогоплательщики могут представлять заявления в налоговый орган о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам или страховым взносам, образовавшейся за период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в результате обстоятельств непреодолимой силы.

Пеня за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2021 года не применяется в отношении указанных налогоплательщиков.

Нормы об освобождении от уплаты налогов и о неприменении пени за несвоевременную уплату страховых взносов не распространяются на филиалы и другие структурные подразделения, расположенные вне территории населенных пунктов, пострадавших в результате событий 28-30 апреля 2021 года.

Местным кенешам рекомендовано освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество налогоплательщиков, включенных в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/407647
Теги:
Баткенская область, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, Кабинет министров
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