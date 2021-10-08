Пострадавшие в Баткенских событиях освобождены от уплаты налогов

Кабинет министров принял решение о мерах государственной поддержки налогоплательщиков, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

События, произошедшие на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение "обстоятельства непреодолимой силы".

Согласно решению, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, включенные в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты), освобождены от уплаты следующих налогов:

подоходного налога; налога на прибыль; налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт); налога с продаж; налога на основе обязательного патента; налога на основе добровольного патента; единого налога.

Указанные налогоплательщики могут представлять заявления в налоговый орган о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам или страховым взносам, образовавшейся за период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в результате обстоятельств непреодолимой силы.

Пеня за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2021 года не применяется в отношении указанных налогоплательщиков.

Нормы об освобождении от уплаты налогов и о неприменении пени за несвоевременную уплату страховых взносов не распространяются на филиалы и другие структурные подразделения, расположенные вне территории населенных пунктов, пострадавших в результате событий 28-30 апреля 2021 года.

Местным кенешам рекомендовано освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество налогоплательщиков, включенных в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области.