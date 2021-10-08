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Как влиться в новый коллектив: 9 советов, как адаптироваться

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- Бакыт Стамов
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Вы успешно прошли собеседование, подписали предложение о работе и вскоре у вас будет первый рабочий день, а вместе с ним начнется адаптационный процесс. Как говорит психолог СберМаркета и магистр психолого-педагогических наук кафедры ЮНЕСКО - даже если новый сотрудник чего-то боится, чего-то не хочет или не может делать, он в любом случае адаптируется. Вопрос только в том, насколько быстро, комфортно и эффективно это произойдет.

Чтобы быстрее адаптироваться и стать частью команды, мы собрали 9 действенных советов от экспертов, психологов и HR-менеджеров из разных сфер, которые помогут вам влиться в новый коллектив, в каком бы направлении вы не работали.

1. НЕ СТРОЙТЕ ИЛЛЮЗИЙ

Как советуют на информационном портале PSYCHO4YOU посвященном психологии - не питайте иллюзий, надеясь, что на новой работе не будет ошибок и все будет получаться легко с первого раза. Скорее всего вам придется задавать вопросы, прочитать пару книг или прослушать несколько лекций, чтобы освоить новые навыки и заслужить уважение коллег. Сюда же можно добавить рекомендацию не ожидать, что вы сразу понравитесь всем сотрудникам, ведь любое знакомство не гарантирует мгновенную дружбу.

2. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРАДИЦИЯМИ КОМПАНИИ

В крупных организациях есть HR-менеджер, который знакомит новичков с традициями, ценностями компании и коллективом. Если такого человека нет, то попросите вашего непосредственного руководителя уделить вам немного времени и ввести в курс дела. Помимо общего знакомства не стесняйтесь задавать вопросы. В первый рабочий день, после знакомства с командой, попросите человека, который выполняет работу аналогичную вашей, рассказать об особенностях работы на этой должности. Постарайтесь установить с ним хорошие отношения - это поможет адаптироваться быстрее.

3. ЗАДАЧА НА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ

Помимо выполнения рабочих задач, которые вам будет давать руководство, первую неделю вам нужно посвятить общению с новыми коллегами – запомнить их имена, понять, кто есть кто и как с ними взаимодействовать. Коллеги тоже должны вас запомнить и понять, по каким вопросам они могут к вам обращаться. Такой простой, но рабочий совет, который поможет вам быстрее влиться, дает HR-команда рекрутингового портала HeadHunter.

4. УМ И ИНТЕЛЛЕКТ,СОВЕТ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Если вы занимаете руководящую должность, вам нужно иметь в виду, что по данным опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru, 20% респондентов считают, что ум и интеллект – это те качества, которыми должен обладать хороший руководитель. Постарайтесь проявить эти качества в полной мере в адаптационный период на новой работе.

5. НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ И СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ГРАФИКА

А лучше приходите на 10 минут раньше начала рабочего дня. Во-первых, ваша пунктуальность не останется незамеченной. Во-вторых, вы сможете спокойно настроиться на работу, определиться с планом дел на день и расставить приоритеты выполнения задач. А даже если вы очень пунктуальны, не убегайте первым на обед и сразу после окончания рабочего дня, чтобы не произвести впечатление того, кто просто отсиживает положенное время.

6. НЕ КРИТИКУЙТЕ

HR-специалисты крупнейших компаний не рекомендуют сравнивать новую работу с предыдущей и критиковать новые порядки в первые месяцы работы. Даже если ваш предыдущий профессиональный опыт был очень успешным, не стоит демонстрировать свое превосходство. Это негативно скажется на общем впечатлении о вас. Если что-то на ваш взгляд устроено неправильно, и вы знаете, как усовершенствовать слабые стороны, лучше повремените месяц-другой, чтобы выступить с предложениями по улучшению рабочего процесса. Если на новом месте многие вещи кажутся неправильными, по словам психолога СберМаркета и магистра психолого-педагогических наук кафедры ЮНЕСКО – это связано с внутренней дизадаптацией человека. Другими словами, человеку сложно адаптироваться, потому что он хочет многое привнести в новую среду от себя, но сам сотрудничать не готов.

7. ЕСЛИ ВЫ – КУРИЛЬЩИК, ТО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО КУРИЛКУ

Здесь обсуждаются все последние новости и завязываются доверительные беседы. А чтобы не докучать коллег-некурильщиков запахом сигаретного дыма, подумайте о том, чтобы перейти на систему нагревания табака IQOS. Поскольку устройство выделяет меньше запаха, в сравнении с сигаретами, менее вероятно, что оно побеспокоит окружающих вас людей. Кроме того, устройство оставляет меньше неприятного запаха на руках, волосах и одежде по сравнению с сигаретами.*

8. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ

Очень важно быть открытым с новыми коллегами с самого начала. Не отказывайтесь от предложений вместе пообедать или выпить кофе. Так вам будет гораздо проще влиться в коллектив и наладить не только деловые, но и неформальные отношения. В разных коллективах разные правила. Например, в некоторых компаниях принято, что новичок после первой зарплаты угощает чаем и пирогами коллег по отделу, а в других по пятницам проходит совместный киносеанс. Не игнорируйте эти правила – так вы сможете быстрее со всеми познакомиться и покажете, что вам не безразлична жизнь коллектива. Не пропускайте корпоративы и тимбилдинги. Неформальная обстановка способствует сближению. Только не выкладывайте сразу всю историю своей жизни, какими бы милыми не казались коллеги. Хотите вы того или нет, они все равно видят в вас незнакомого человека, а не друга. Поэтому веселые и необычные истории из жизни лучше немного придержать. Такой же совет дает психолог клуба "НаРаботе"

9. БУДЬТЕ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА

Если в новой компании принят совместный активный отдых – походы в горы, участие в марафонах или командные спортивные игры – не игнорируйте их. Энергичный человек всегда производит положительное впечатление. Тимбилдинги, идея которых была заимствована менеджерами западных компаний 1970-х из мира спорта, уже много лет показывают себя как эффективное средство для сплочения коллектива. HR-специалисты также отмечают, что сотрудники, которые регулярно участвуют в неформальных мероприятиях компаний, чувствуют себя намного увереннее в рабочих процессах. В каждом коллективе есть свои нюансы, но теперь вы знаете, как быстрее адаптироваться и стать своим на новой работе.

*Данный продукт не является безвредным и содержит никотин, который вызывает зависимость. Только для использования лицами, достигшими возраста 18 года и старше, желающими продолжать курить или использовать никотинсодержащую продукцию.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ "ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ"


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URL: https://www.vb.kg/407650
Теги:
безработица, Кыргызстан
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