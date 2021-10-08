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Участники "Караван права" продолжат свою работу в регионах страны

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 8 октября, первая группа во главе с заместителем омбудсмена Гульнарой Джамгырчиевой проведет встречи с местным населением в Сулюкте в Баткенской области.

Вторая группа, возглавляемая руководителем аппарата акыйкатчы Аскатом Азарбековым, встретится с населением Чаткальского района Джалал-Абадской области.

А по программе третьей группы, которая работает в Таласской области, состоится посещение психоневрологического учреждения Манасского района, социальных учреждений Бакай-Атинского района и других закрытых учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/407652
Теги:
Джалал-Абадская область, омбудсмен, права человека, правозащитники, Таласская область
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