Отличная примета: вороны на зимовку в Бишкек прилетели

Сегодня, 8 октября, отмечен прилет больших стай и одиночных особей серых ворон в Бишкек и окрестности города.

Орнитологи утверждают, что серые вороны прилетают в Северный Кыргызстан из российской Западной Сибири и Восточного Казахстана. То есть бишкекская экология не столь уж и опасная для живых существ.

Согласно календарю природы (фенологический календарь), который ведет главный бишкекский краевед Владимир Петров, дата нынешнего прилета ворон – в рамках многолетних средних значений. По его словам, начало нынешнего октября оказалось аномально холодным. Если бы не нынешние холода, может, и раньше прилетели бы?

Причем бишкекская орнитолог-любитель Людмила Романюк связывает дату прилета серых ворон с интенсивным созреванием грецких орехов в столице: любимого лакомства ворон. Наши биологи искренне восхищается вороньим интеллектом. Они несколько лет назад наблюдали, как некие серые умницы бросали грецкие орехи на проезжую часть улицы Курманджан Датки и ждали, пока автомобили раздавят скорлупу. Замечены бишкекские вороны и в том, что с грохотом бросают орехи на металлические крыши жилых и хозяйственных построек, чтобы разбить скорлупу.

Увы, по сведениям Петрова, численность многих других видов бишкекских пернатых резко сократилась. Почти исчезли прилетавшие к нам на лето из Восточной Африки ласточки, все меньше и меньше обыкновенных воробьев.