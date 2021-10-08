Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Отличная примета: вороны на зимовку в Бишкек прилетели

548  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 8 октября, отмечен прилет больших стай и одиночных особей серых ворон в Бишкек и окрестности города.

Орнитологи утверждают, что серые вороны прилетают в Северный Кыргызстан из российской Западной Сибири и Восточного Казахстана. То есть бишкекская экология не столь уж и опасная для живых существ.

Согласно календарю природы (фенологический календарь), который ведет главный бишкекский краевед Владимир Петров, дата нынешнего прилета ворон – в рамках многолетних средних значений. По его словам, начало нынешнего октября оказалось аномально холодным. Если бы не нынешние холода, может, и раньше прилетели бы?

Причем бишкекская орнитолог-любитель Людмила Романюк связывает дату прилета серых ворон с интенсивным созреванием грецких орехов в столице: любимого лакомства ворон. Наши биологи искренне восхищается вороньим интеллектом. Они несколько лет назад наблюдали, как некие серые умницы бросали грецкие орехи на проезжую часть улицы Курманджан Датки и ждали, пока автомобили раздавят скорлупу. Замечены бишкекские вороны и в том, что с грохотом бросают орехи на металлические крыши жилых и хозяйственных построек, чтобы разбить скорлупу.

Увы, по сведениям Петрова, численность многих других видов бишкекских пернатых резко сократилась. Почти исчезли прилетавшие к нам на лето из Восточной Африки ласточки, все меньше и меньше обыкновенных воробьев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407654
Теги:
Казахстан, Россия, экология, Бишкек, животные, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  