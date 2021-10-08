Таджикских мигрантов просят ухаживать за бородой, чтобы не пугать россиян

Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России распространило рекомендации для таджикских трудовых мигрантов, находящихся на территории РФ.

В частности, гражданам Таджикистана рекомендовано "ухаживать за своими бородами и усами, чтобы не напугать россиян".

"Если у вас борода и усы согласно законам шариата, то каждый день чистите их, сделайте так, чтобы не напугать окружающих", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, Минтруда призывает таджикских мигрантов совершать молитвы (намаз) только в официально отведенных для этого (разрешенных) местах, а "не где угодно".

Трудовым мигрантам также рекомендовано после работы посещать библиотеки, театры, музеи, изучать и уважать культуру, историю, язык русского народа, а по мере возможности поступить заочно в вузы России.

Также мигрантам рекомендуют воздержаться от курения табака и потребления спиртного в неположенных местах.

Источник: asiaplustj.info