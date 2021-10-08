Гражданская авиация Кыргызстана в цифрах и фактах

На сегодняшний день гражданская авиация является важной частью производственной и социальной инфраструктуры, а ее эффективное функционирование служит условием обеспечения национальной безопасности и экономического роста страны.

Воздушный транспорт получил свое развитие в послевоенный период, когда пассажирские перевозки начали осуществляться на регулярной основе.

Главным авиатранспортным предприятиям на сегодняшний день является открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас", в структуру которого входят также аэропорты "Ош", "Иссык-Куль", "Каракол" и "Баткен". Остальные аэропорты - "Джалал-Абад", "Исфана", "Караван", "Казарман", "Нарын" и "Талас" - являются региональными подразделениями, осуществляющими только внутренние авиаперевозки.

В 2020 году объем национальных авиаперевозок пассажиров составил более 400 000 пассажиров, из которых около 30 процентов пришлось на долю международных авиаперевозок и около 70 процентов - на долю внутренних. При этом, пассажирооборот воздушного транспорта составил более 500 тысяч пассажиро-километров.

В целом доходы от авиаперевозок пассажиров в 2020 году составили более 3 миллиардов сомов, из которых более 70 процентов пришлось на долю международных перевозок, а около 20 процентов составили внутренние авиаперевозки.

Главные воздушные ворота страны - международный аэропорт "Манас" - один из самых крупнейших аэропортов в Центральной Азии, обладающий пропускной способностью 1700 человек в час. Аэропорт обеспечивает международные и внутренние перевозки

Если в 2015 году было аэропортом "Манас" было обслужено около 3 млн. человек, то по итогам 2019 года его объем достиг 3,6 миллионов человек, а в 2020 году в связи с COVID- 19, пассажиропоток снизился до 1,5 миллиона человек.

На конец 2020 года воздушный парк располагал 12 воздушными судами.

В настоящее время перевозки пассажиров обеспечивают отечественные авиакомпании "Эйр Манас", "Avia Traffic Company" и "TEZ JET".

Среднегодовая численность работников в сфере деятельности воздушного транспорта в 2020 году составила 1,2 тысяч человек.