На 131 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт проведут спуск камней

На 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт будут производится работы по спуску опасных камней. об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу". С 11 по 15 октября 2021 года на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 131 километре Боомского ущелья (3901 километре железной дороги), будут производится работы по спуску опасных камней.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД с 09 до 15 часов местного времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Работы проводятся в целях предотвращения опасных факторов в виде осыпей и камнепадов на данном участке.