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В Бишкеке ведется расследование по факту гибели ребенка в яме туалета

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке погиб 1,5-летний мальчик, упав в выгребную яму уличного туалета.

Как сообщает МЧС, трагедия произошла в жилмассиве Мурас-Ордо на улице № 7. Мальчик по имени А.Р. 2020 года рождения. На место происшествия были вызваны четыре спасателя. Но тело мальчика было извлечено родственниками еще до их прибытия.

В УВД Первомайского района VB.KG сообщили, что 4 октября в дежурную часть поступила информация, в туалет упал 1,5-летний ребенок и умер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, и при осмотре места происшествия установлено, что все произошла примерно в 14:30 часов в жилом массиве Мурас-Ордо по улице 7, мальчик А.Р., 2020 года рождения, при неизвестных обстоятельствах упал в туалет и скончался.

Данное происшествие зарегистрировано в АИС ЕРПП УВД Первомайского района по факту обнаружения трупа и назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время проводится расследование.

По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка действиям родителей.


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URL: https://www.vb.kg/407663
Теги:
Бишкек, погиб ребенок
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