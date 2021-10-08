В Бишкеке ведется расследование по факту гибели ребенка в яме туалета

В Бишкеке погиб 1,5-летний мальчик, упав в выгребную яму уличного туалета.

Как сообщает МЧС, трагедия произошла в жилмассиве Мурас-Ордо на улице № 7. Мальчик по имени А.Р. 2020 года рождения. На место происшествия были вызваны четыре спасателя. Но тело мальчика было извлечено родственниками еще до их прибытия.

В УВД Первомайского района VB.KG сообщили, что 4 октября в дежурную часть поступила информация, в туалет упал 1,5-летний ребенок и умер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, и при осмотре места происшествия установлено, что все произошла примерно в 14:30 часов в жилом массиве Мурас-Ордо по улице 7, мальчик А.Р., 2020 года рождения, при неизвестных обстоятельствах упал в туалет и скончался.

Данное происшествие зарегистрировано в АИС ЕРПП УВД Первомайского района по факту обнаружения трупа и назначена судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время проводится расследование.

По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка действиям родителей.