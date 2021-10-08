По Бишкеку на онлайн обучение переведено 16 классов и одна школа полностью

В Бишкеке на сегодняшний день из-за случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведено 16 классов в разных школах, и полностью закрыта на карантин одна школа № 67. Кроме того 14 классов вышли из карантина, и с них сняли клиническое наблюдение так как закончился инкубационный период. Такие данные сообщили сегодня, 8 октября, VB.KG в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"Если в классе выявляется только один зараженный человек, то только этот класс отправляют на дистанционное обучение. Если же в один инкубационный период выявляется 2-3 человека, то по согласованию с мэрией, вся школа переводится на дистанционное обучение, - сообщила VB.KG заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.