Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

По Бишкеку на онлайн обучение переведено 16 классов и одна школа полностью

198  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на сегодняшний день из-за случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведено 16 классов в разных школах, и полностью закрыта на карантин одна школа № 67. Кроме того 14 классов вышли из карантина, и с них сняли клиническое наблюдение так как закончился инкубационный период. Такие данные сообщили сегодня, 8 октября, VB.KG в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"Если в классе выявляется только один зараженный человек, то только этот класс отправляют на дистанционное обучение. Если же в один инкубационный период выявляется 2-3 человека, то по согласованию с мэрией, вся школа переводится на дистанционное обучение, - сообщила VB.KG заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407665
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  