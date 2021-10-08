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Врачи ГСИН участвовали в семинаре по вакцинации против COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Миссия международного Комитета Красного креста в Кыргызстане организовала однодневную сессию на тему "Вакцинация от COVID-19 в местах лишения свободы" для 26 медицинских работников Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) и министерства внутренних дел (МВД).

Сессию вели два специалиста из республиканского центра укрепления здоровья и республиканского центра иммунизации, а также доктор медицинских наук КГМА.

Участники ознакомились с клиническими рекомендациями по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, соблюдением требований безопасной практики вакцинации COVID-19 и улучшением коммуникативных навыков медицинских работников для вакцинации COVID-19. Мероприятие было реализовано в рамках программы МККК "Здоровоохранение в местах лишения свободы" с целью повышения осведомленности медицинского персонала ГСИН и МВД о национальном плане по внедрению вакцинации против COVID-19 в Кыргызстане.

МККК поддержал власти страны в предотвращении COVID-19 в местах содержания под стражей с первого дня пандемии: начиная с разработки алгоритма ответных мер на COVID-19 и стандартных рабочих процедуры, заканчивая доставкой средств индивидуальной защиты и предметов санитарии в места содержания под стражей.


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URL: https://www.vb.kg/407667
Теги:
ГСИН, Кыргызстан, медицина, врачи, COVID-19, COVID
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