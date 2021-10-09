Таджикистан первый в ЦА и на Кавказе - по уровню ОПГ

Таджикистан в "Глобальном индексе организованной преступности – 2021" (Global Organized Crime Index -2021) назван страной с самым высоким уровнем организованной преступности на пространстве Центральной Азии и Кавказа.

Данный Индекс ежегодно подготавливается Глобальной инициативой против транснациональной организованной преступности (Global Initiative against Transnational Organized Crime), штаб-квартира которой находится в Женеве.

Таджикистан в рейтинге среди 193 стран мира занимает 62-ое место по уровню организованной преступности с 5,61 баллами.

Ближе всех стран Центральной Азии и Кавказа к Таджикистану по уровню организованной преступности находится Кыргызстан, который с 5,33 баллами расположился на 72-ом месте.

Далее следуют – Азербайджан (83-ое место), Узбекистан (90), Туркменистан (113), Казахстан (133), Армения (171), и Грузия (177).

На постсоветском пространстве Россия (32-ое место) и Украина (34-ое место) вместе с Таджикистаном в рейтинге формируют тройку стран с самым высоким уровнем организованной преступности.

К самым "преступным" странам мира составители рейтинга относят ДРК, Колумбию, Мьянму, Мексику, Нигерию, Иран, Афганистан, Ирак.

В пятерке стран и территорий с наиболее низким уровнем организованной преступности находятся Тувалу, Науру, Сан Томе и Принсипи, Лихтенштейн и Самоа.

Авторы рейтинга оценивали уровень преступности в странах мира по трем критериям:

- масштаб и влияние криминальных рынков;

- структура и влияние четырех типов преступности (мафии, преступных сетей, криминальных структур, внедренных в госорганы, и иностранных криминальных структур);

- устойчивость стран к организованной преступности.

По каждому из них страна получает оценку по шкале от 1 до 10, где 1 означает низкий уровень преступности и высокую готовность властей противостоять криминальным кругам.

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности является международной неправительственной организацией.

Данная организация пользуется большим авторитетом, ее отчеты регулярно цитируются в таких изданиях, как New York Times , Reuters, журнал Time , Forbes , BBC, Der Spiegel , World Politic Review и The Telegraph.

Источник: asiaplustj.info