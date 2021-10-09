Бейшенбек Ишенов: мне импонирует оптимизм президента

Доктор экономических наук и экс-депутат БГК Бейшенбек Ишенов прокомментировал заявление президента о том, что Кыргызстан обязательно выиграет международный суд по Кумтору. Своим мнением по этому поводу он поделился с нашим изданием.

По его словам, на то он и глава государства, чтобы знать больше, чем все остальные.

"В целом, мне импонирует его оптимизм. Значит он уверен в своей победе, а это уже в какой-то степени достижение. Конечно, международные суды выиграть будет не просто, они могут продлиться даже годами, но мы понимали на что идем", - сказал профессор.

Напомним, 12 мая текущего года госкомиссия подвела предварительные итоги своей работы по изучению производственной деятельности на руднике Кумтор. Члены комиссии нашли массу экологических нарушений и оценили ущерб, нанесенный Centerra Gold Inc. в 4 миллиарда 252 миллионов долларов.

В ответ канадская сторона инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. Так Centerra Gold Inc. хочет уйти от ответственности и не платить штрафы и налоговые претензии, выставленные КР. Кроме того, позже канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

В Кыргызстане действия Centerra оценивают, как направленны на то, чтобы любым способом остановить деятельность рудника и обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом.

Ученый убежден, что несмотря на то, что сегодня противостояние между КР и инвесторами приобрело довольно высокий градус накала, надобности в том, чтобы совсем прогнать канадцев нет.

"Иначе мы один на один останемся со всеми проблемами на месторождении, в том числе, и экологическими. Лучше пусть они возместят весь ущерб. Думаю, по этой причине наши власти и согласились сесть за стол переговоров с руководством Centerra в Швейцарии. Это был разумный шаг", - отметил он.

Отметим, недавно стало известно, о том, что в швейцарской Женеве прошел первый раунд переговоров между делегацией Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc. по золоторудному месторождению Кумтор.

Переговоры, инициированные канадской стороной, проходили с 28 по 30 сентября, кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию от Centerra возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Об итогах этого раунда переговоров кыргызские источники сообщали как об успешных. Подчеркивалось, что "государственная делегация из Кыргызстана твердо стояла на своей позиции по защите национальных интересов".