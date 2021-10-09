Ростуризм планирует разработать маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября. Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и аннексированном Крыму.

"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент - люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", - цитирует сообщение ведомства агентство РИА "Новости". Утверждается, что проект разработают ведущие туроператоры. Его рассмотрят на экспертном совете Ростуризма в этом году.

Источник: svoboda.org