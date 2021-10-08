В Кыргызстане частная компания начала оказывать поддержку фермерам

Сеть АЗС Red Petroleum начал безвозмездное распространение среди фермеров скидочных талоны на дизельное топливо и бензин марки АИ-80. Каждый талон дает возможность получения скидки в размере 0,5 сома за каждый литр.

Цель акции – оказать поддержку землевладельцам и частным фермерам в период проведения осенне-полевых работ, когда вопрос наличия ГСМ по сниженной цене является крайне важным.

В условиях повышения цен на нефтепродукты на мировом рынке и на рынке России, являющейся основным импортером ГСМ в Кыргызстан, компания приняла решение запустить акцию по поддержке фермеров страны. Каждый талон с указанной скидкой фермер может использовать на покупку любого объема топлива.

Как отметил генеральный директор Red Petroleum Акылбек Маматов, данная мера, направленная на поддержку фермеров страны, стала возможной благодаря заранее забронированным объемам ГСМ на нефтеперерабатывающих заводах России и запасам топлива, достаточных для бесперебойных продаж.

"В виду наличия запасов топлива, приобретенного ранее в целях бесперебойного прохождения осенне-полевых работ, наша компания прилагает усилия, направленные на удержание цен на действующем уровне и не допустить роста в ближайшее время", - добавил он.

Телефоны для получения более подробной информации:

- 0550 152 000

- 0705 000 151

- 0705 000 151 (WhatsApp)