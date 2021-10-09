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Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

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- Алина Мамаева
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В европейском отделении ООН в Женеве были приняты резолюции о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду и о назначении на трехлетний период Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата.

Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда – это неотъемлемое право человека, а другой – учредил мандат Специального докладчика.

"Решительные действия Совета по правам человека в том, что касается признания права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, направлены на защиту людей и планеты – воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим. Это относится также и к защите природных систем, лежащих в основе обеспечения жизни и средств к существованию всех людей, где бы они ни жили", – сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она напомнила, что давно призывала к такому шагу, и выразила удовлетворение тем, что сегодняшние решения Совета "однозначно признают деградацию окружающей среды и изменение климата в качестве взаимосвязанных кризисов в области прав человека".

"Необходимы смелые шаги, направленные на то, чтобы эта резолюция о праве на здоровую окружающую среду послужила трамплином для продвижения новаторской экономической, социальной и экологической политики, которая будет направлена на защиту людей и природы", – добавила Верховный комиссар.

В начале 48-й сессии Совета по правам человека она назвала три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Она считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.

Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда – это неотъемлемое право человека, а другой – учредил мандат Специального докладчика.

"Решительные действия Совета по правам человека в том, что касается признания права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, направлены на защиту людей и планеты – воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим. Это относится также и к защите природных систем, лежащих в основе обеспечения жизни и средств к существованию всех людей, где бы они ни жили", – сказала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она напомнила, что давно призывала к такому шагу, и выразила удовлетворение тем, что сегодняшние решения Совета "однозначно признают деградацию окружающей среды и изменение климата в качестве взаимосвязанных кризисов в области прав человека".

"Необходимы смелые шаги, направленные на то, чтобы эта резолюция о праве на здоровую окружающую среду послужила трамплином для продвижения новаторской экономической, социальной и экологической политики, которая будет направлена на защиту людей и природы", – добавила Верховный комиссар.

В начале 48-й сессии Совета по правам человека она назвала три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Она считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.


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URL: https://www.vb.kg/407681
Теги:
ООН, экология
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