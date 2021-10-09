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Подписан контракт по проекту "Мясной халал-парк в КР"

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- Александра Василькова
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В Министерстве экономики и финансов КР состоялось подписание контракта с представителями Консорциума Кыргызско-Малазийской Корпорации, The Chambers Shamsul Qamar и HalNex Sdn Bhd (далее Консорциум) для разработки технико-экономического обоснования проекта "Мясной халал-парк в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Подписал данный контракт заместитель министра экономики и финансов КР Эльдар Алишеров. Как он отметил, данный контракт подписан в рамках реализации "Соглашения между КР, Исламским банком развития (ИБР), Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта "Мясной халал-парк в КР", подписанного в городе Марракеш, Марокко" 6 апреля 2019, ратифицированного Законом КР от 2 декабря 2019 года.

Проект финансируется ИБР, Исламской корпорацией по развитию частного сектора в КР, сумма контракта составляет 390 690 тыс. долл. США.

Средства КР будут направлены на полевые исследования и логистические расходы.

Работа Консорциума заключается в проведении анализа состояния животноводческой продукции, которая должна быть обработана в рамках предлагаемой инфраструктуры и перерабатывающих мощностей в условиях халал-парка, оценке экономической и финансовой жизнеспособности инициатив.

По результатам анализа будут разработаны стратегия, мероприятия, соответствующие технологии, а также передовые методы управления наряду с альтернативными механизмами в сфере развития мясного халал парка, - сообщил замминистра.

СПРАВКА

Халал парк- промышленная зона, где расположены основные и оборотные средства, участвующие в процессе производства и переработки мяса и мясной продукции, а также молочной продукции (молоко, сыр, творог). Учитывая специфику халал-продукции, на территории халал-парка будут расположены племенные заводы, откормочные площадки для КРС и МРС, карантинные блоки для предубойного ветеринарного осмотра, морозильные камеры для мясной и молочной продукции, цеха по переработке шкуры и шерсти, а также производственные цеха. Халал-парк позволит осуществлять производственный процесс с наименьшими затратами, и создаст условия для применения безотходных технологий.


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URL: https://www.vb.kg/407690
Теги:
Кыргызстан, Министерство экономики и финансов
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