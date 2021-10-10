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Госантимонополия установила оптовые цены на уголь

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- Александра Василькова
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Государственное агентство антимонопольного регулирования посетило топливные базы и стационарные точки города Бишкека, на которых идет реализация угля населению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госагентством были установлены оптово-отпускные цены 21 добывающему предприятию, расположенному на карьерах Кара-Кече от 1250 сом до 1330 сом за тонну, при этом отмечаем, что оптово-отпускные цены на уголь на прошлогоднем уровне.

"Рост цен на уголь был вызван сезонным фактором, увеличением спроса над предложением, также за счет доставки уголь до точек реализации населению и не исключается, что реализаторы угля также пользуются ситуацией. Затраты этой цепочки по мнению Госагентства не соответствуют действительности. В связи с чем, Госагентством было запланировано выездное мероприятие как одно из превентивных методов по сдерживанию цен путем проведения разъяснительной работы и выявления проблем на местах с учетом мнения всех сторон", - говорится в сообщении.

Отмечено, что кабинет министров рассматривает вопрос о введении временного государственного регулирования на осенне-зимней период, как один из механизмов сдерживания роста цен и доступности угля населению республики.


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URL: https://www.vb.kg/407694
Теги:
Госантимонополия, уголь, цены, Кыргызстан
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