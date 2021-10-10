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Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

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- Александра Василькова
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Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане".

"Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.


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URL: https://www.vb.kg/407695
Теги:
Афганистан, США, Талибан, талибы
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