Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане".

"Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.