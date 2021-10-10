В США нашли возможный источник коронавируса

Коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. Об этом сообщила газета Telegraph со слов ученых из США.

Неизвестная бактерия, которую нашли у шахтеров в Ухане в 2012 году, может быть возможным источником пандемии COVID-19. В 2020 году она начала заражать людей после утечки из уханьской лаборатории. Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что вирусы могут проходить множество эволюционных стадий в теле одного человека.

"Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году", - заявил Латэм. По его словам, тогда эволюция неизвестного вируса до формы Sars-Cov-2 прошла за шесть месяцев, а спустя девять лет образцы попали за пределы лаборатории.

В 2012 году шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.

Ранее группа французских ученых опровергла информацию о том, что коронавирус COVID-19 появился в результате контакта мышей с шахтерами в пещере Модзин в 2012 году. Согласно предварительным результатам нового исследования, у людей, инфицированных RaTG13, наблюдались симптомы, сильно отличающиеся от тех, что проявляются у пациентов с COVID-19.

Источник: "Лента.ру"