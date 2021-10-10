Митинг-реквием состоялся в ГСИН КР по погибшим сотрудникам

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) при Министерстве юстиции КР почтили память сотрудников ГСИН, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Митинг-реквием прошел в здании центрального аппарата Государственной службы исполнений наказаний, с участием первого заместителя председателя полковника Кемеля Садыкова, председателя совета ветеранов ГСИН Алибая Нишанбаева, руководителей и личного состава структурных подразделений ГСИН, родственников и близких погибших сотрудников.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу по погибшим при исполнении служебного долго сотрудникам отечественной уголовно-исполнительной системы и почтили память минутой молчания.

"Гибель каждого сотрудника ГСИН это великая и невосполнимая потеря для нас. Мы, сотрудники и ветераны отечественной уголовно-исполнительной системы склоняем головы перед их подвигом. Наша служба очень сложна и опасна, требует от сотрудников высокого патриотизма, честности, твердой воли, мужества, отваги, а порой и героизма. И наши погибшие товарищи принадлежали именно к этой категории сотрудников. На примере их доблести, беззаветной преданности своей Родине и кыргызскому народу сегодня воспитываются новые поколения сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, которые по нашему твердому убеждению будут достойны светлой памяти своих предшественников", - сказал Кемель Садыков.

От имени матерей и женского совета сотрудников УИС полковник внутренней службы Нургул Жумаканова сказала, что "с глубокой скорбью мы чтим память доблестных сотрудников, которые не пожалели собственной жизни ради стабильности в стране".

Председатель Совета ветеранов УИС Алибай Нишанбаев отметил: "Мы никогда не забудем их, преклоняемся перед родителями, воспитавшими таких детей".

Вдова майора в/с Сапара Жуматаева Мария Жуматаева сказала: "Они живы, пока мы их помним, они заслуживают бесконечного уважения".

23 сентября 2020 года приказом ГСИН № 458 день 9 октября был установлен Днем памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей.