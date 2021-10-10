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Страны ЕАЭС продвинулись по пути создания рынков энергоресурсов

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялось 16-е заседание Консультативного комитета по электроэнергетике при Коллегии Евразийской экономической комиссии. Оно прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова (Кыргызстан).

Как сообщили в ЕЭК, стороны договорились, в частности, о том, каким образом будет распределяться доступная пропускная способность межгосударственных линий электропередачи на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

Такой рынок должен заработать до 1 января 2025 года. К этому же сроку странам евразийской пятерки – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - предстоит гармонизировать национальные законодательства с правилами этого рынка.

Одновременно ведется активная работа по созданию единого рынка газа. Его формирование, как подчеркнул Темирбек Асанбеков в ходе состоявшегося на днях видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Нур-Султан, поспособствует, решению ряда актуальных задач. В том числе - перейти к рыночным механизмам ценообразования, стабилизировать цены на газ для потребителей, увеличить его использование как населением, так и промышленными предприятиями, повысить уровень газификации в государствах ЕАЭС, обеспечить добросовестную конкуренцию и недискриминационный доступ на рынки друг друга.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, намеченного на 14 октября, планируется обсудить важные пункты Международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Согласование документа предусматривается завершить до конца текущего года, а в 2022 году - подписать.

Создание общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС, по словам Асанбекова, гарантирует энергетическую безопасность этих стран. Что касается Кыргызстана, то, по словам министра, общий электроэнергии позволит гарантированно обеспечивать потребности экономики республики в электроэнергии при ее дефиците в маловодные годы по приемлемым и обоснованным ценам. А в многоводные годы даст возможность предпринимателям поставлять имеющуюся электрическую энергию партнерам по Союзу. Причем за счет низкой себестоимости электроэнергии ГЭС у них будет явное конкурентное преимущество, особенно в часы пиковых нагрузок.

Средства, вырученные от такой продажи, могут быть, как заявлено, направлены в качестве инвестиций на усовершенствование генерирующих мощностей, ввод новых или на развитие пропускной способности электросетевого комплекса в условиях роста взаимной торговли электроэнергией.


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URL: https://www.vb.kg/407704
Теги:
Россия, ЕАЭС, Бишкек, Кыргызстан
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