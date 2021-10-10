Страны ШОС провели первый музейный форум

В Туле в смешанном формате прошел первый "музейный саммит" стран ШОС. Он был организован по инициативе Министерства культуры России.

В мероприятиях форума приняли участие представители министерств культуры и других профильных структур из стран-членов ШОС и стран-наблюдателей, руководители ведущих художественных, исторических, военно-исторических, этнографических, археологических, природных, научно-технических, духовных, мемориальных музеев.

Данное мероприятие, как отмечала в преддверии открытия форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "единодушно рассматривается в качестве важного элемента системных шосовских усилий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами и сохранение культурно-исторического наследия на евразийском пространстве". Захарова выразила уверенность, что форум "станет ярким примером уважительного, толерантного отношения к национальным традициям и ценностям друг друга, способствуя взаимообогащению культур через развитие связей в сфере культуры и искусства".

Открывая пленарное заседание, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила: "Не стоит забывать, что 2021 год объявлен Годом культуры ШОС. И это безусловный прорыв, ведь не может быть эффективного сотрудничества ни в политике, ни в экономике без развитых культурных и гуманитарных связей"

Ключевое место в выступлении замминистра было отведено теме развития музейной отрасли в условиях пандемии и развивающихся современных технологий. Они, по словам Маниловой, сегодня открывают новые возможности для привлечения аудитории и выстраивания прочных межмузейных связей.

На форуме обсуждался широкий круг вопросов. В том числе - установления горизонтальных связей между музеями, реализации совместных проектов и обмена опытом в формировании музейных брендов. Речь шла и о перспективах создания в рамках ШОС альянса музеев.

В рамках форума была организована фотовыставка "Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии", подготовленная Российским этнографическим музеем. Экспозиция включает обширную коллекцию свидетельств развивающихся на протяжении столетий отношений между странами Шанхайской организации сотрудничества. И представляет своеобразную летопись семейной жизни народов ШОС начала ХХ века.

Учредителями Шанхайской организации сотрудничества являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, в 2017 году в нее также вошли Индия и Пакистан. Еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а шесть государств являются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.